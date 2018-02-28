Одиночный турист из Екатеринбурга пропал на перевале Дятлова

Турист из Екатеринбурга Александр Андреев, отправившийся в одиночный поход, пропал в районе перевала Дятлова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Турист не выходит на связь на протяжении трех недель, и никакой информации о местонахождении мужчины нет.

По данным Ивдельского поисково-спасательного отряда, Андреев не регистрировался у них, к спасателям обратились родственники пропавшего, пишет «Газета.ру».

Перевал Дятлова стал известен после того, как группа студентов УПИ погибла там в 1959 году. Периодически туристы гибнут на перевале, ставшим с тех пор культовым местом. Последней жертвой перевала стал Сергей Соромотин из Кемерово, погибший там в сентябре прошлого года.

Портал iz.ru писал ранее, что в минувшую субботу исследователь-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил на фотографиях с места гибели группы Дятлова свидетельства о десятом погибшем.