Мишель Легран привез в Кремль «Шербурские зонтики»

В Кремле состоялся концерт легендарного композитора, трехкратного обладателя премии «Оскар» и пятикратного лауреата «Грэмми» Мишеля Леграна, который сейчас совершает тур по России

В нашу страну композитор впервые прибыл 60 лет назад. С тех пор приезжал сюда неоднократно. Для концерта в Кремлевском дворце 86-летний маэстро пригласил симфонический Concord Orchestra. Это первое выступление с музыкантами прославленного коллектива.

Шеститысячный зал был полон поклонниками музыкальных шедевров Леграна. Педантичный француз вышел к зрителю по-простому, вместо пафосного фрака с бабочкой — простая черная водолазка, вельветовые брюки и удобная обувь. Скромного композитора встретили овацией. А он, быстро раскланявшись, тут же начал программу.

Подарком для всех стало концертное исполнение музыки к фильму «Шербурские зонтики». Именно за эти мелодии и любят в России Мишеля Леграна. Ради концерта бессменный дирижер Concord Orchestra итальянец Фабио Пирола уступил свой пульт великому французу. 70 музыкантов улавливали каждое движение длинных пальцев дирижера. Сам же он был сдержан в эмоциях.

Зрители заметили, что в симфоническом оркестре была иная рассадка музыкантов, нежели обычно принято. Напротив дирижерского пульта уселись контрабасист и ударник. Этим инструментам Легран уделяет особое внимание. Их обладателям позволено импровизировать вместе с автором.

Заявленные два отделения концерта решили не разбивать антрактом. Маэстро вошел во вкус и, не останавливаясь, отработал всю программу. Представляя музыку к кинохитам, Мишель Легран рассказывал историю ее создания.

— А сейчас мы вам сыграем композицию к фильму «Йентл», который сняла и сыграла в нем главную роль великолепная Барбара Стрейзанд, — пояснил маэстро. — Это история о еврейской девушке. Чтобы получить образование, она переоделась в мужчину. Эта картина доставила мне неимоверное удовольствие, ведь я работал с самой Барбарой.

За музыку к «Йентл» Мишель Легран получил свой третий «Оскар». Первая же награда Американской киноакадемии была вручена композитору в 1969 году за саундтрек к фильму «Афера Томаса Крауна». На этой картине маэстро познакомился и подружился с актером Стивом Маккуином. Многие его считают серьезным драматическим артистом, но по признанию Мишеля Леграна, он — один из величайших комиков мира.

Жизнь сводила композитора со многими великими режиссерами и актерами. Легран рассказал про работу с Жан-Полем Раппно, Ивом Монтаном, Катрин Денёв, Жан-Полем Бельмондо. Если бы композитор вспоминал все фильмы, к которым он написал музыку, концерт длился бы не одну неделю. Ведь на его счету более 200 кинопроизведений.