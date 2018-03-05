Мишель Легран привез в Кремль «Шербурские зонтики»
В Кремле состоялся концерт легендарного композитора, трехкратного обладателя премии «Оскар» и пятикратного лауреата «Грэмми» Мишеля Леграна, который сейчас совершает тур по России
В нашу страну композитор впервые прибыл 60 лет назад. С тех пор приезжал сюда неоднократно. Для концерта в Кремлевском дворце 86-летний маэстро пригласил симфонический Concord Orchestra. Это первое выступление с музыкантами прославленного коллектива.
Шеститысячный зал был полон поклонниками музыкальных шедевров Леграна. Педантичный француз вышел к зрителю по-простому, вместо пафосного фрака с бабочкой — простая черная водолазка, вельветовые брюки и удобная обувь. Скромного композитора встретили овацией. А он, быстро раскланявшись, тут же начал программу.
Подарком для всех стало концертное исполнение музыки к фильму «Шербурские зонтики». Именно за эти мелодии и любят в России Мишеля Леграна. Ради концерта бессменный дирижер Concord Orchestra итальянец Фабио Пирола уступил свой пульт великому французу. 70 музыкантов улавливали каждое движение длинных пальцев дирижера. Сам же он был сдержан в эмоциях.
Зрители заметили, что в симфоническом оркестре была иная рассадка музыкантов, нежели обычно принято. Напротив дирижерского пульта уселись контрабасист и ударник. Этим инструментам Легран уделяет особое внимание. Их обладателям позволено импровизировать вместе с автором.
Заявленные два отделения концерта решили не разбивать антрактом. Маэстро вошел во вкус и, не останавливаясь, отработал всю программу. Представляя музыку к кинохитам, Мишель Легран рассказывал историю ее создания.
— А сейчас мы вам сыграем композицию к фильму «Йентл», который сняла и сыграла в нем главную роль великолепная Барбара Стрейзанд, — пояснил маэстро. — Это история о еврейской девушке. Чтобы получить образование, она переоделась в мужчину. Эта картина доставила мне неимоверное удовольствие, ведь я работал с самой Барбарой.
За музыку к «Йентл» Мишель Легран получил свой третий «Оскар». Первая же награда Американской киноакадемии была вручена композитору в 1969 году за саундтрек к фильму «Афера Томаса Крауна». На этой картине маэстро познакомился и подружился с актером Стивом Маккуином. Многие его считают серьезным драматическим артистом, но по признанию Мишеля Леграна, он — один из величайших комиков мира.
Жизнь сводила композитора со многими великими режиссерами и актерами. Легран рассказал про работу с Жан-Полем Раппно, Ивом Монтаном, Катрин Денёв, Жан-Полем Бельмондо. Если бы композитор вспоминал все фильмы, к которым он написал музыку, концерт длился бы не одну неделю. Ведь на его счету более 200 кинопроизведений.
Но он ограничился десятком, половину из которых исполнил на рояле под аккомпанемент оркестра. Организаторы обещали, что маэстро даже споет. Но из-за московских холодов Мишель Легран поосторожничал. Решил поберечься...