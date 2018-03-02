Французский композитор Мишель Легран выступит в Саратове

Автор музыки к фильму «Шербурские зонтики» Мишель Легран выступит в Саратовском театре оперы и балета с симфоническим оркестром Concord Orchestra.

86-летний композитор, обладатель трех премий «Оскар», пяти «Грэмми» и «Золотого глобуса», приедет в Саратов 6 марта, пишет ИА «Взгляд-Инфо». Мишель Легран выступит с программой «Шербурские зонтики», которая включает самые известные произведения композитора и посвящения композициям французского кино.

До Саратова маэстро побывает в Санкт-Петербурге, Воронеже, а также Москве, где выступит в Государственном Кремлевском дворце.