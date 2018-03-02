Псковичи предлагают проводить симфонические концерты в здании вокзала

Жители Пскова предлагают использовать здание железнодорожного вокзала для проведения культурных мероприятий, в том числе концертов, идею поддержал врио губернатора Михаил Ведерников.

С инициативой выступил один из местных жителей в ходе «горячей линии» с главой региона. Он предложил приглашать симфонические оркестры в помещение ресторана псковского железнодорожного вокзала. По словам мужчины, в здании хорошая акустика и есть возможность привлечь зрителей, пишет «Псковское агентство информации».

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников назвал предложение креативным. Он отметил, что помещение будет задействовано как одна из городских площадок, если собственник не будет против.