Опоры контактных сетей массово заменят после ЧП в Нижнем Тагиле

Специальная комиссия выяснила причину падения бетонного столба, которое спровоцировало остановку движения трамваев: опора не соответствует современным нормам.

Бетонная опора рухнула на перекрестке улиц Космонавтов и Фрунзе. В результате произошел обрыв проводов, движение трамваев остановилось. После пяти заседаний специальная комиссия пришла к выводу, что упавшая опора была ниже высоты, заявленной в проекте, пишет портал «ТагилСити.Ру».

Эксперты считают, что в городе необходимо провести системную замену старых столбов. Какая именно часть из 2498 конструкций может оказаться не соответствующей требованиям и проектам, не уточняется.