Новый светофор появится на улице Нижнего Тагила после аварии

Новый светофор установят на пересечении улиц Нижнего Тагила после того, как в ДТП на этом месте пострадал подросток, сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов поручил директору МБУ «Сигнал-3» установить светофор на пересечении улиц Липовый Тракт и Черных. Ограничение по срокам установки составляет два месяца, сообщает ТагилСити.Ру.

Такое решение было принято после дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 27 февраля. 13-летний мальчик стал жертвой наезда на пешеходном нерегулируемом переходе. Пока что он находится в медицинском учреждении с ушибом бедра.

Данный перекресток является одним из сложных мест городского дорожного движения.