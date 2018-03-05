В Москве может выпасть еще около 30% месячной нормы осадков

В столице может выпасть еще около 30% месячной нормы осадков. В праздничные выходные в Москве обещают снегопад. Осадки начнутся днем 8 марта и прекратятся лишь в ночь на 11 марта. Днем ожидается до минус 7 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до минус 15. Потепление придет в город в воскресенье, 11 марта. Днем температура поднимется до плюс 1 градуса.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.