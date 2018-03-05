Даты ВЭФ-2018 перенесли из-за графика первых лиц страны

На более поздние сроки перенесены даты проведения IV Восточного экономического форума во Владивостоке. Первоначально планировалось, что мероприятие состоится 6–7 сентября. Однако сейчас оно перенесено на 11–13 сентября.

ИА «Хабаровский край сегодня» в этой связи приводит заявление советника президента РФ Антона Кобякова, который пояснил, что даты были скорректированы из-за графика многосторонних международных мероприятий, в которых будут участвовать первые лица государства.

Место проведения форума не меняется — он пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Сейчас продолжается работа над формированием деловой программы. Сообщается, что основной акцент на ВЭФ этого года будет сделан на отраслевую и инвестиционную направленность. Однако на этот раз будет уделено больше внимания вопросам развития человеческого капитала.

Агентство напоминает, что впервые в рамках форума пройдут международный турнир по игре го и международная регата больших парусников.

Как отмечается на сайте организатора ВЭФ фонда «Росконгресс», в 2017 году мероприятие посетило рекордное число участников – 6095 человек. Состоялось 121 мероприятие, в которых принимали участие 878 спикеров и модераторов.

Между тем, отели Владивостока и Артема уже начали подготовку к приему гостей Восточного экономического форума.