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Даты ВЭФ-2018 перенесли из-за графика первых лиц страны

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На более поздние сроки перенесены даты проведения IV Восточного экономического форума во Владивостоке. Первоначально планировалось, что мероприятие состоится 6–7 сентября. Однако сейчас оно перенесено на 11–13 сентября.

ИА «Хабаровский край сегодня» в этой связи приводит заявление советника президента РФ Антона Кобякова, который пояснил, что даты были скорректированы из-за графика многосторонних международных мероприятий, в которых будут участвовать первые лица государства.

Место проведения форума не меняется — он пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Сейчас продолжается работа над формированием деловой программы. Сообщается, что основной акцент на ВЭФ этого года будет сделан на отраслевую и инвестиционную направленность. Однако на этот раз будет уделено больше внимания вопросам развития человеческого капитала.

Агентство напоминает, что впервые в рамках форума пройдут международный турнир по игре го и международная регата больших парусников.

Как отмечается на сайте организатора ВЭФ фонда «Росконгресс», в 2017 году мероприятие посетило рекордное число участников – 6095 человек. Состоялось 121 мероприятие, в которых принимали участие 878 спикеров и модераторов.

Между тем, отели Владивостока и Артема уже начали подготовку к приему гостей Восточного экономического форума.

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