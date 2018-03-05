Аквариум Севастополя покажет самую полную в мире коллекцию осетровых

В аквариуме Севастополя представлена единственная в мире самая полная коллекция осетровых. Накануне в аквариум из Кубанского института осетроводства прибыло несколько десятков представителей этих видов. Это шипы, севрюги, русские осетры и белуги.

Кроме того, как сообщает ИА SevastopolMedia, администрация аквариума решила провести акцию в Международный женский день 8 Марта. В этот день цены на билеты будут снижены с 400 рублей до 300 рублей.

В конце февраля портал iz.ru сообщал о том, что Приморскому океанариуму были переданы из питомника Праги шесть птенцов пингвина Гумбольдта.

А в ноябре океанариум получил гребневиков Берое. Это самые крупные морские животные, передвигающиеся при помощи ресничек.