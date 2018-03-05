Прямой эфир

Аквариум Севастополя покажет самую полную в мире коллекцию осетровых

0
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В аквариуме Севастополя представлена единственная в мире самая полная коллекция осетровых. Накануне в аквариум из Кубанского института осетроводства прибыло несколько десятков представителей этих видов. Это шипы, севрюги, русские осетры и белуги.

Кроме того, как сообщает ИА SevastopolMedia, администрация аквариума решила провести акцию в Международный женский день 8 Марта. В этот день цены на билеты будут снижены с 400 рублей до 300 рублей.

В конце февраля портал iz.ru сообщал о том, что Приморскому океанариуму были переданы из питомника Праги шесть птенцов пингвина Гумбольдта.

А в ноябре океанариум получил гребневиков Берое. Это самые крупные морские животные, передвигающиеся при помощи ресничек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Японские режиссеры снимают фильм о Приморском океанариуме
National Geographic снял фильм о нерпах из Приморского океанариума

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017