Тверские велосипедисты проехали по льду Байкала 560 км

По льду Байкала на велосипедах проехали семеро путешественников из Твери. Они преодолели путь от Северобайкальска до поселка Листвянка. Длина маршрута составила 560 км.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу #ЛЕДОБАЙКАЛ_2018 в соцсети «ВКонтакте», велосипедисты двигались вдоль береговой линии. Поездка началась 19 февраля. В общей сложности путешествие продолжилось 12 дней. Уже сегодня туристы отправятся домой, в Тверь, на самолете.

Уточняется, что велосипедисты выбились из запланированного графика, финишировав в Листвянке на день позже намеченного срока. Причиной тому стали погодные условия: температура воздуха опускалась до -30 градусов, кроме того, дул сильный встречный ветер, из-за которого туристам часть маршрута пришлось преодолевать пешком.

Портал iz.ru 3 марта сообщал о том, что МЧС спасло гражданина Бразилии во время его велопутешествия по льду Байкала. Он отправился из Листвянки в сторону Бурятии, но попал в сильную метель. Ветром унесло всё его снаряжение, палатку и велосипед.