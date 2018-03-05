Прямой эфир

Тверские велосипедисты проехали по льду Байкала 560 км

0
Фото: группа ЛедоБайкал-2018 ВКонтакте
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По льду Байкала на велосипедах проехали семеро путешественников из Твери. Они преодолели путь от Северобайкальска до поселка Листвянка. Длина маршрута составила 560 км.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу #ЛЕДОБАЙКАЛ_2018 в соцсети «ВКонтакте», велосипедисты двигались вдоль береговой линии. Поездка началась 19 февраля. В общей сложности путешествие продолжилось 12 дней. Уже сегодня туристы отправятся домой, в Тверь, на самолете.

Уточняется, что велосипедисты выбились из запланированного графика, финишировав в Листвянке на день позже намеченного срока. Причиной тому стали погодные условия: температура воздуха опускалась до -30 градусов, кроме того, дул сильный встречный ветер, из-за которого туристам часть маршрута пришлось преодолевать пешком.

Портал iz.ru 3 марта сообщал о том, что МЧС спасло гражданина Бразилии во время его велопутешествия по льду Байкала. Он отправился из Листвянки в сторону Бурятии, но попал в сильную метель. Ветром унесло всё его снаряжение, палатку и велосипед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Иркутска проплыл 100 м подо льдом Байкала
Житель Омска собирает велосипед для путешествия в Исландию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017