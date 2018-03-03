МЧС спасло гражданина Бразилии, попавшего в пургу на льду Байкала

Сотрудники МЧС спасли гражданина Бразилии, который во время велопутешествия попал в пургу на льду озера Байкал. Об этом сообщает главное управление ведомства по Иркутской области.

Мужчина направился из поселка Листвянка Иркутской области в сторону Бурятии, но попал в сильную метель. Как сообщает РЕН ТВ, ветром у него унесло всё снаряжение, в том числе палатку и велосипед.

Осознав, что самостоятельно он не выберется, гражданин Бразилии связался с гостиницей, в которой остановился и попросил помощи. Сотрудники МЧС, получив сообщение о ЧП, оперативно выдвинулись на поиски пропавшего.

Найти мужчину удалось спустя час. Сообщается, что он был доставлен в поселок Посольское в Кабанском районе Бурятии. Его состояние оценивается как удовлетворительное.