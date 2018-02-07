Водоохранную зону Байкала могут сократить в 10 раз

Министерство природы РФ предлагает сократить водоохранную зону озера Байкал почти в 10 раз. Документ с предложением уже внесли в правительство.

Сообщается, что если предложение Минприроды будет удовлетворено, то водоохранная зона озера Байкал сократится с 57,2 тыс. кв. км до 5,9 тыс. кв. км. Минприроды считает, что корректировка необходима в связи с потребностями 129 тыс. местных жителей и поможет устранить сложности с движением транспорта, а также с размещением отходов и кладбищ, сообщает Сибирское агентство новостей со ссылкой на «Коммерсант».

Однако ограничения на приватизацию земель для жителей Байкальской природной территории останутся. Также, согласно представленному документу, запреты на осуществление отдельных видов деятельности в границах центральной экологической зоны не будут изменены. Сейчас на территории водоохранной зоны Байкала находится 167 объектов инженерной и социальной инфраструктуры, около 40 кладбищ и столько же мест размещения твердых коммунальных отходов.