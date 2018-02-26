Житель Иркутска проплыл 100 м подо льдом Байкала

Фридайвер установил рекорд Иркутской области, проплыв 100 м подо льдом в холодной воде Байкала.

Дмитрий Соколов не использовал акваланг и плыл только на задержке дыхания. Для прохождения дистанции был подготовлен специальный участок, во льду прорезали шесть майн, между ними натянули трос, сообщает «Сибирское агентство новостей».

Иркутянину удалось пройти дистанцию за 97 секунд. Он использовал гидрокостюм и моноласт. Прошлый рекорд Соколов установил в январе 2018 года, тогда он на задержке дыхания проплыл 80 м.

За заплывом следили представители спорткомитета. Они официально зарегистрировали достижение, оно будет внесено в Книгу рекордов Иркутской области.