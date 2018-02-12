Прямой эфир

Иркутская область станет частью «Маршрута Великой Северной экспедиции»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иркутскую область планируется включить с туристический проект «Маршрут Великой Северной экспедиции», объединяющий восемь стран. Регион должен разработать образовательный маршрут от северных территорий до Байкала.

По задумке проект повторяет путь камчатских экспедиций XVIII века и академического отряда под руководством офицеров Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Протяженность маршрута составит около 22 тыс. км. В проекте объединены 39 субъектов Российской Федерации. В каждом регионе организаторы хотят найти и популяризировать малоизвестные достопримечательности, сообщает ИА IrkutskMedia. Это позволит произвести «перезагрузку» территорий и повысить интерес туристов.

В рамках «Маршрута Великой Северной экспедиции» агентство по туризму Иркутской области подпишет соглашение о сотрудничестве с Пермским краем.

По словам организаторов маршрута, в России раньше не было опыта формирования настолько протяженного межрегионального взаимодействия. Проект будет реализован за счет средств федеральной программы, внутренних региональных программ и грантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Калининград официально включен в Серебряное ожерелье России
Туристические маршруты будут развивать в Приморье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017