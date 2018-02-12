Иркутская область станет частью «Маршрута Великой Северной экспедиции»

Иркутскую область планируется включить с туристический проект «Маршрут Великой Северной экспедиции», объединяющий восемь стран. Регион должен разработать образовательный маршрут от северных территорий до Байкала.

По задумке проект повторяет путь камчатских экспедиций XVIII века и академического отряда под руководством офицеров Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Протяженность маршрута составит около 22 тыс. км. В проекте объединены 39 субъектов Российской Федерации. В каждом регионе организаторы хотят найти и популяризировать малоизвестные достопримечательности, сообщает ИА IrkutskMedia. Это позволит произвести «перезагрузку» территорий и повысить интерес туристов.

В рамках «Маршрута Великой Северной экспедиции» агентство по туризму Иркутской области подпишет соглашение о сотрудничестве с Пермским краем.

По словам организаторов маршрута, в России раньше не было опыта формирования настолько протяженного межрегионального взаимодействия. Проект будет реализован за счет средств федеральной программы, внутренних региональных программ и грантов.