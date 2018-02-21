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Житель Омска собирает велосипед для путешествия в Исландию

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Фото: Global Look Press/McPHOTO/S.Wolf-Feix
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Мужчина планирует одиночное путешествие из Омска в Исландию, для путешествия он намерен сам собрать туристический велосипед.

28-летний Сергей Лебединский планирует начать сложный путь 1 июня. Маршрут пройдет через Петропавловск, Челябинск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург. Затем мужчина отправится в Финляндию, Швецию и Норвегию. Путешественник уже купил билет на самолет на 19 августа, чтобы из Норвегии долететь до Исландии вместе с велосипедом и прочим оборудованием. Обратно в Норвегию омич вернется 28 августа, сообщает РИА «Омск-информ».

Жить Лебединский планирует в палатке, на питание и лекарства потребуется не меньше 50 тыс. рублей. Также дорого обойдется велосипед, только рама стоила 10 тыс. рублей. Если хватит средств, мужчина намерен после возвращения из Исландии еще немного поколесить по Европе.

Летом 2017 года омич уже совершил велосипедное путешествие до Горного Алтая.

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