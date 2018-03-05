Власти Коми и НАО организуют круизы по реке Печоре

Развитие водного туризма на реке Печоре обсудили представители органов власти и туриндустрии Республики Коми, Москвы и Ненецкого автономного округа. На берегах расположены интересные природные и этнографические объекты. Предусмотрено семь возможных точек для остановок с экскурсиями и развлечениями. Путешествие будет проходить на дебаркадере — плавучей гостинице.

Свои предложения представили семь муниципальных образований Коми, расположенных вдоль реки Печоры — Сыктывкар, Печора, Усинск, Вуктыл, Усть-Цилемский, Троицко-Печорский, Ижемский. Об этом информирует ИА «Комиинформ». Властям предстоит решить вопросы транспорта, береговой инфраструктуры, дноуглубительных работ на реке, подбора персонала. По словам председателя комитета культуры и туризма департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Сергея Кулакова, НАО готов участвовать в разработке маршрута Усть-Цильма – Нарьян-Мар.

Напомним, в конце 2017 года в Сыктывдинском районе Коми на территории заказника «Важъелью» открыли экотропу «Ордым». Идея заключалась в том, чтобы разместить на совмещенной части зимней и летней троп стенды, арт-объекты, героев народного эпоса коми, макеты животных, обитающих в данной местности. Проект получил субсидию из республиканского бюджета в размере 300 тыс. рублей.