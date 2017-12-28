Экотропа «Ордым» открылась в заказнике «Важъелью» в Коми

В Сыктывдинском районе Коми на территории заказника «Важъелью» открыли экотропу «Ордым». Идея заключалась в том, чтобы разместить на совмещенной части зимней и летней троп стенды, арт-объекты, героев народного эпоса коми, макеты животных, обитающих в данной местности. Проект получил субсидию из республиканского бюджета в размере 300 тыс. рублей.

На старте маршрута установлены пятиметровые фигуры героев легенд — Перы-богатыря и Яг-морта. Об этом сообщает ИА «Комиинформ». Планируется, что в будущем на маршруте установят малые архитектурные формы, изображающие героев эпоса коми.

Как ранее писал портал iz.ru, программу финно-угорского этнопарка «Охотник Йиркап» внесли в предварительный реестр федерального туристического проекта «Сказочная Россия». Это путешествие на родину лыж, во время которого запланировано посещение музея, республиканского лыжного комплекса и музея олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной. Охотник Йиркап — один из самых известных персонажей мифологии Коми. Якобы именно он смастерил лыжи из дерева и стал самым быстрым и самым ловким.

Ранее директор этнопарка Елена Иванова предложила организовать туры между финно-угорскими регионами. Речь идет о Вологодской, Кировской, Тюменской областях, республиках Удмуртия и Марий Эл.