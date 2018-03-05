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Полностью заряжающийся за 30 сек аккумулятор создали ученые в КНР

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Фото: Global Look Press
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Источник питания, способный полностью заряжаться за 30 секунд и сохраняющий заряд в батарее намного дольше обычного, создали китайские специалисты. Авторы разработки – сотрудники Высшей школы энергетики KAIST, сообщается на портале научно‐технических новостей Phys.org.

В ходе научной работы исследователи соединили волоконно-подобные полимерные цепи с металлооксидными нанокатодами, все это было разработано на поверхности графена. В результате этой уникальной структуры площадь накопителя значительно увеличилась, что позволяет сохранять заряд в батареи гораздо дольше обычного.

Получившийся аккумулятор заряжается за 20–30 секунд при использовании маломощной зарядки, даже с помощью USB-переходника. Одновременно, сообщает телеканал «360», устройство способно заряжаться при огромной силе тока в сто раз превосходящей обычную. Еще одним достоинством накопителя является способность очень быстро заряжать мобильные устройства.

Ранее эксперты назвали самые «прожорливые» приложения для смартфонов на Android.

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