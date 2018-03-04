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Глушаков рассказал о «невидимых» игроках «Локомотива»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как непогода в столице сказалась на игре с «Локомотивом».

По его словам, защищать ворота было непросто, так как мяч и поле были скользкими из-за снегопада.

«Но вот игроков соперника… Честно, мне гораздо больше мешала белая форма «Локомотива». Ведь шел снег, снежинки попадали в глаза… Потому иногда было трудно увидеть игроков», — приводит слова Глушакова Sport24.

Как сообщал портал iz.ru, в воскресенье, 4 марта, матч Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился со счетом 0:0.

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