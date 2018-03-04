«Тосно» обыграл «СКА-Хабаровск» благодаря голу Мирзова

«Тосно» в 21-м туре Российской футбольной премьер-лиги победил хабаровский СКА. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный мяч был забит на 69-й минуте, точным ударом отметился полузащитник Резиуан Мирзов.

Победа позволила «Тосно» покинуть зону вылета и подняться на 21-е место. В активе команды 32 очка.

В свою очередь, «СКА-Хабаровск» потерпел седьмое поражение кряду в матчах чемпионата России. Последний раз команда побеждала в конце сентября 2017 года.

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