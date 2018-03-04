В Греции за незаконную перевозку арестовали десять водителей Uber

Дорожная полиция Греции арестовала десять водителей, работавших через онлайн-агрегатор такси Uber «за несоблюдение законных требований пассажирских перевозок и перехват пассажиров».

Как сообщила пресс-служба полиции, операция состоялась в центре Афин 2 марта. В ней приняли участие правоохранители из группы контроля и профилактики дорожных происшествий управления дорожной полиции Аттики.

«Арестованные водители перевозили пассажиров за плату, получив онлайн-заказ через приложение, но без заключения соответствующих договоров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что у водителей конфисковали деньги общей суммой почти в €2,4 тыс. Представителям компаний, владеющих автомобилями, которые брали в аренду для работы арестованные водители, назначили штраф в €500.

Реализация пассажирских перевозок в такси в Греции разрешается только при наличии специальной лицензии. Стоимость оформления документа в настоящее время составляет порядка €70 тыс.