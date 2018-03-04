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Еврокомиссия выделит на развитие регионов Украины €32,5 млн

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Фото: Getty Images/Michele Tantussi
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Еврокомиссия в 2018 году выделит €32,5 млн на развитие регионов Украины. Помощь Киеву будет предоставлена в рамках программы поддержки в сферах регионального развития и госуправления.

«В 2018 году Еврокомиссия предусмотрела для Украины €32,5 млн в рамках программ секторальной бюджетной поддержки в сферах регионального развития и государственного управления», — говорится в сообщении Минэкономразвития Украины.

В ведомстве отметили, что ЕС положительно оценили прогресс страны в воплощении проектов по имплементации Соглашения об ассоциации, а также реформы государственного управления, децентрализации, инфраструктуры и сельского хозяйства.

При этом на Украине возникли проблемы с программой поддержки реализации энергетической стратегии, однако, учитывая необходимость этой реформы, ЕК решила продолжить ее поддержку.

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