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Украина введет дополнительную проверку въезжающих в страну граждан РФ

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Фото: РИА Новости
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На Украине появится дополнительный механизм контроля за въездом на территорию страны граждан РФ.

«Кабинету министров Украины поручено подать законопроект о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда граждан государств миграционного риска, в том числе Российской Федерации», — сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. 

В частности, будет введено так называемое электронное уведомление о намерении посетить Украину.

С 1 января на Украине действует биометрический контроль при пересечении границы иностранцами.  Кроме того, въезжающих в страну обязали сдавать отпечатки пальцев, напоминает ТАСС.

Как писал портал  iz.ru, украинские власти планируют создать на границе некую «непробивную стену» из мобильных групп полиции, которых поддержат боевые вертолеты.

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