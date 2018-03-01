Украина введет дополнительную проверку въезжающих в страну граждан РФ

На Украине появится дополнительный механизм контроля за въездом на территорию страны граждан РФ.

«Кабинету министров Украины поручено подать законопроект о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда граждан государств миграционного риска, в том числе Российской Федерации», — сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В частности, будет введено так называемое электронное уведомление о намерении посетить Украину.

С 1 января на Украине действует биометрический контроль при пересечении границы иностранцами. Кроме того, въезжающих в страну обязали сдавать отпечатки пальцев, напоминает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, украинские власти планируют создать на границе некую «непробивную стену» из мобильных групп полиции, которых поддержат боевые вертолеты.