Житель Украины пытался на корточках сбежать в Польшу

Житель Львова пытался незаконно пересечь границу между Украиной и Польшей, пройдя мимо окна паспортного контроля на корточках. Об этом сообщает NewsOne.

Установлено, что нарушителем оказался 34-летний гражданин Украины. Инспектор заметил, как мужчина вприсядку пытался пройти мимо пункта контроля, после чего он был задержан. Ему вменяется попытка незаконного пересечения границы.

Ранее похожий случай произошел аэропорту Борисполь, где 27-летний житель Киева попытался обойти пограничный контроль, прокравшись на корточках мимо кабинок для проверки документов. Мужчина признался, что хотел улететь в Нью-Йорк, но в тот день у него в кармане было лишь 45 копеек.