Прямой эфир

Житель Украины пытался на корточках сбежать в Польшу

0
Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Львова пытался незаконно пересечь границу между Украиной и Польшей, пройдя мимо окна паспортного контроля на корточках. Об этом сообщает NewsOne.

Установлено, что нарушителем оказался 34-летний гражданин Украины. Инспектор заметил, как мужчина вприсядку пытался пройти мимо пункта контроля, после чего он был задержан. Ему вменяется попытка незаконного пересечения границы.

Ранее похожий случай произошел аэропорту Борисполь, где 27-летний житель Киева попытался обойти пограничный контроль, прокравшись на корточках мимо кабинок для проверки документов. Мужчина признался, что хотел улететь в Нью-Йорк, но в тот день у него в кармане было лишь 45 копеек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ: украинцев заставляют осуждать Бандеру при въезде в Польшу
Поляк отказался вызвать врача украинке с инсультом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017