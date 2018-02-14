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Поляк отказался вызвать врача украинке с инсультом

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Руководитель польской фирмы отказался вызвать врача сотруднице с Украины, которая умирала от инсульта.

Мужчина вывез женщину с территории компании по упаковке овощей, где та работала нелегально, и оставил её на улице в тяжелом состоянии. Позднее он позвонил в полицию и сообщил, что украинка находится в нетрезвом состоянии.

«Он отвез ее в соседний город. Думаете, что в больницу? Уже парализованную Оксану перенесли в машину, потом ее вытащили из машины и положили на скамейку посреди улицы», — рассказал почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский.

Сейчас женщина в тяжелом состоянии находится в больнице в Познани.

Работодатель, против которого начато расследование, позднее изъявил желание помочь гражданке Украины и её семье.

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