Поляк отказался вызвать врача украинке с инсультом
Руководитель польской фирмы отказался вызвать врача сотруднице с Украины, которая умирала от инсульта.
Мужчина вывез женщину с территории компании по упаковке овощей, где та работала нелегально, и оставил её на улице в тяжелом состоянии. Позднее он позвонил в полицию и сообщил, что украинка находится в нетрезвом состоянии.
«Он отвез ее в соседний город. Думаете, что в больницу? Уже парализованную Оксану перенесли в машину, потом ее вытащили из машины и положили на скамейку посреди улицы», — рассказал почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский.
Сейчас женщина в тяжелом состоянии находится в больнице в Познани.
Работодатель, против которого начато расследование, позднее изъявил желание помочь гражданке Украины и её семье.