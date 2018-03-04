Трамп заявил о невозможности применения к нему импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что главе государства невозможно объявить импичмент, в случае если он не совершал преступных действий.

Выступая на ужине в честь 133-й годовщины основания журналистского клуба «Гридирон», Трамп заявил, что при отсутствии преступления нельзя объявить импичмент, приводит его слова ТАСС.

Также лидер США отметил некоторых своих оппонентов-демократов. Он высказался в адрес лидера фракции Демократической партии в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси и назвал ее сумасшедшей, но хорошей женщиной.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал «потрясающей» инициативу китайских властей о снятии ограничений на срок пребывания на посту главы государства и предложил сделать то же самое в Соединенных Штатах Америки.