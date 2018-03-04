Лавинную опасность объявили в Сахалинской области

МЧС по Сахалинской области сообщило об опасности схода лавин.

«По информации регионального противолавинного центра ФГБУ «Сахалинское УГМС», 5 марта на лавиноопасных участках Невельского, Холмского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется лавинная опасность», — говорится в сообщении.

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим ЧС в Южно-Сахалинске. Из-за непогоды без электроэнергии остались 218 домов, в которых проживают около 9 тыс. человек. Аварийные бригады проводят восстановительные работы.