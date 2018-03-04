«Газпром» начал расторжение контракта с «Нафтогазом».

В среду суд постановил взыскать с российской компании более $4.6 млрд. Деньги должны пойти «Нафтогазу» якобы за недопоставки через Украину.

Киев с 2015 года стал покупать российский газ реверсом через Европу. Платить за оговоренное контрактом топливо «Нафтогаз» перестал еще раньше. В «Газпроме» посчитали: решение суда нарушает баланс интересов сторон.

По мнению Алексея Миллера, аргумент арбитража — ухудшение состояния экономики транзитной страны. То есть проблемы Киева предложили решить за счет российской компании.

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