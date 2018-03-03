Минспорта вручил ведомственные награды российским фигуристам

Министр спорта Павел Колобков по результатам зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане вручил почетные знаки и благодарности российским фигуристам и тренерам.

«Рад снова видеть вас и лично сказать вам спасибо за достойное выступление на Играх. Возможно, у кого-то из вас не получилось сделать всё задуманное, но вы сделали всё возможное», — сказал министр на встрече со спортсменами.

Алина Загитова, Наталья Забияко, Михаил Коляда и Александр Энберт награждены почетными знаками «Заслуженный мастер спорта России». Благодарность Минспорта вручена Евгении Медведевой, Евгении Тарасовой, Екатерине Бобровой, Владимиру Морозову и Дмитрию Соловьеву.

Благодарности также удостоены тренеры Нина Мозер, Александр Жулин и Этери Тутберидзе, уточняет «Интерфакс».