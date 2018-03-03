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Минспорта вручил ведомственные награды российским фигуристам

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Министр спорта Павел Колобков по результатам зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане вручил почетные знаки и благодарности российским фигуристам и тренерам.

«Рад снова видеть вас и лично сказать вам спасибо за достойное выступление на Играх. Возможно, у кого-то из вас не получилось сделать всё задуманное, но вы сделали всё возможное», — сказал министр на встрече со спортсменами.

Алина Загитова, Наталья Забияко, Михаил Коляда и Александр Энберт награждены почетными знаками «Заслуженный мастер спорта России». Благодарность Минспорта вручена Евгении Медведевой, Евгении Тарасовой, Екатерине Бобровой, Владимиру Морозову и Дмитрию Соловьеву.

Благодарности также удостоены тренеры Нина Мозер, Александр Жулин и Этери Тутберидзе, уточняет «Интерфакс».

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