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Система видеопомощи арбитрам станет частью футбола

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Фото: REUTERS/Jason Cairnduff
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Система видеопомощи арбитрам (VAR) во время футбольных матчей будет использоваться на постоянной основе. Соответствующее решение принял Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что систему VAR тестировали более 20 национальных ассоциаций. Эксперимент показал, что внедрение новой технологии «станет благом для футбола».

«Теперь VAR — это часть футбола, это важная новость», — приводит ТАСС слова Инфантино.

В заявлении IFAB отмечается, что система VAR призвана не допустить несправедливости на поле в отношении голов, пенальти и прямых красных карточек.

Как писал портал iz.ru, ранее о внедрении системы VAR с сезона-2018/19 объявила испанская ла лига.

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