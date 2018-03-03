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В Госдуме предлагают всех россиян обучить навыкам реанимации

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Госдума готовит поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», которые предусматривают обучение всех граждан приемам первой медицинской помощи, сообщил председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

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«Обучение всех нас — а это несложные процедуры — качественной первично-легочной реанимации и работе с дефибрилляторами, по сути, объединит нас, станет своеобразной скрепой», — заявил парламентарий на форуме депутатов от «Единой России» в Ижевске.

По его выражению, «настоящий гражданин России должен знать, кто такой Чайковский, кто такой Пушкин и уметь оказывать первую помощь», сообщает «Интерфакс».

Депутаты также намерены отразить в законе инициативу установки дефибрилляторов на общественном транспорте, в магазинах, школах, на вокзалах и в других местах массового скопления людей. Такая мера позволит спасти до 90 тыс. человек ежегодно, считает глава профильного думского комитета.

Как писал iz.ru, основным приоритетом для системы здравоохранения России в 2018 году будет развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний.

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