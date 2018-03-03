СМИ выяснили число противоракет в системе ПРО США

На сегодняшний день США имеют более 400 ракет противоракетной обороны (ПРО).

«Уже сегодня США развернуто более 400 противоракет, объединенных в единую глобальную систему ПРО», — заявил военно-дипломатический источник.

По его мнению, заявления, что глобальная система ПРО «не направлена против России», — лукавство американских политиков, сообщает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, американские военные уже высказывали беспокойство в связи с тактико-техническими характеристиками новых российских крылатых ракет.