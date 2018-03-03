В США назвали победителей антипремии «Золотая малина»

Организаторы американской антипремии «Золотая малина» назвали худший фильм 2017 года. Победа в соответствующей номинации досталась анимационному «Эмоджи фильму».

Картина также стала победителем в номинациях «худший сценарий», «худшая режиссура» и «худший актерский дуэт» за пару «отвратительных» персонажей-эмоджи.

В опубликованном на сайте антипремии шутливом видеоролике говорится, что «Эмоджи фильм» демонстрирует «всё, что не так с Голливудом», передает «Газета.ру».

Как отмечает издание, на звание «худшего фильма» 2017 года в рамках «Золотой малины» также претендовали картины «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».



Премия «Золотая малина» ежегодно проводится в США. Победители премии по традиции оглашаются за один день до церемонии вручения статуэток «Оскар».

Как писал портал iz.ru, «Золотую малину» за худший фильм 2016 года присудили биографической документальной ленте про Хиллари Клинтон, снятой Динешем Д’Соуза.

Фильм также отметили за «худшую режиссуру», а снявшиеся в нем актеры стали победителям в номинациях «худшая мужская» и «худшая женская» роль.