Прямой эфир

В США назвали победителей антипремии «Золотая малина»

0
Фото: Global Look Press/Graham Whitby Boot-Allstar
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организаторы американской антипремии «Золотая малина» назвали худший фильм 2017 года. Победа в соответствующей номинации досталась анимационному «Эмоджи фильму».

Картина также стала победителем в номинациях «худший сценарий», «худшая режиссура» и «худший актерский дуэт» за пару «отвратительных» персонажей-эмоджи. 

В опубликованном на сайте антипремии шутливом видеоролике говорится, что «Эмоджи фильм» демонстрирует «всё, что не так с Голливудом», передает «Газета.ру»

Как отмечает издание, на звание «худшего фильма» 2017 года в рамках «Золотой малины» также претендовали картины «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

Премия «Золотая малина» ежегодно проводится в США. Победители премии по традиции оглашаются за один день до церемонии вручения статуэток «Оскар».

Как писал портал iz.ru, «Золотую малину» за худший фильм 2016 года присудили биографической документальной ленте про Хиллари Клинтон, снятой Динешем Д’Соуза.

Фильм также отметили за «худшую режиссуру», а снявшиеся в нем актеры стали победителям в номинациях «худшая мужская» и «худшая женская» роль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режиссер Звягинцев получил кинопремию «Сезар»
Виновники скандала на «Оскаре-2017» снова вручат премию за лучший фильм

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017