Виновники скандала на «Оскаре-2017» снова вручат премию за лучший фильм

Американские актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй, оказавшиеся в центре скандала из-за путаницы с фильмом года на премии «Оскар» в 2017 году, из-за того что назвали лучшим фильмом мюзикл «Ла‐Ла Ленд» вместо драмы «Лунный свет», снова представят главного лауреата кинопремии. Об этом сообщает TMZ.

Битти и Данауэй несколько раз отрепетировали выступление перед предстоящей церемонией «Оскар», чтобы не опозориться еще раз. Как и в 2017 году, актеры назовут лучший фильм по итогам голосования.

Церемония вручения премии состоится 4 марта в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал «360».

Картина «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева поборется за премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».