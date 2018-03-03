Родные жертв стрельбы в Лас-Вегасе получат денежные компенсации

Родственники 58 человек, застреленных Стивеном Пэддоком на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе (штат Невада), получат по $275 тыс. из около $31,5 млн пожертвований, поступивших на эти цели. Об сообщает Associated Press.

По данным агентства, выделенные средства начнут перечислять на счета уже 5 марта. Помимо прочего, по $275 тыс. также получат 10 пострадавших.

Средства в фонд перечислили канадская певица Селион Дион ($1 млн), глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ($1 млн), американский футбольный клуб «Окленд райдерс», боксер Майк Тайсон, рокер Кид Рок, а также музыканты поп-дуэта «Чейнсмоукерс».

Как сообщал портал iz.ru, Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля в ночь на 1 октября 2017 года. Жертвами крупнейшей по количеству жертв атаки в истории США стали 58 человек, более 500 были ранены. Сам злоумышленник застрелился до приезда полиции. Мотивы его действий остались неизвестными, предсмертной записки стрелок не оставил.

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