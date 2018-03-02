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Карелия заняла второе место в премии National Geographic Traveler

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Республика Карелия вошла в топ-3 в номинации «Российский приключенческий отдых» премии National Geographic Traveler Awards 2017.

Победителей и призеров определяли с помощью открытого онлайн-голосования. Всего в голосовании приняли участие более 270 тыс. человек. Первое место занял Алтайский край, на третьем месте оказался Камчатский край, пишет ИА «Карелinform».

Премия учреждена журналом National Geographic Traveler в партнерстве с национальным туристическим порталом Russia.Travel. Она присуждается за лучшие туристические направления среди популярных видов отдыха.

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