Современный аэровокзал планируют построить в Карелии в течение двух лет в рамках федеральной целевой программы. Об этом сообщил на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Современный аэровокзал планируют возвести в Карелии за два года. Строительство будет проходить за счет федеральной целевой программы «Развитие Карелии до 2020 года». Всего в проект планируют инвестировать порядка 700 млн рублей, сообщат ИА «Карелinform» со ссылкой на ТАСС.

Решение о том, что объект будет финансироваться из бюджета, было принято при участии госкомиссии по 100-летию Карелии во главе с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

По словам Артура Парфенчикова, ранее планировалось привлечь к финансированию на реализацию проекта частных инвесторов, но в связи с их отсутствием было принято решение включить объект в федеральную целевую программу.