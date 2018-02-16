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Телескопические трапы закупают для нового аэропорта в Саратове

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В здании аэропорта в Саратове планируется установить телетрапы, чтобы высадку и посадку пассажиров можно было производить непосредственно через здание терминала.

Проектирование, монтаж и пусконаладка телетрапов должны завершиться до октября 2018 года. В холдинге «Аэропорты регионов», в который входит аэропорт Саратова, заявляют, что использование «рукавов» повышает комфорт пассажиров при высадке и посадке на борт.

Телетрапы планируется использовать на всех типах современных средне- и дальнемагистральных самолетов. Ожидается, что «рукава» сократят время обслуживания воздушного судна между рейсами, пишет ИА «Взгляд-инфо».

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