Авторы фестиваля «Кижская регата» удостоены государственной премии

Авторы международного фестиваля «Кижская регата» получили ежегодную государственную премию, которая вручаются за лучшие туристические проекты, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Торжественная церемония вручения премии состоялась в Москве 7 февраля. Карельский проект представляли ведущий начальник отдела истории и этнографии музея «Кижи» Светлана Воробьева, ведущий научный сотрудник музея и главный вдохновитель фестиваля «Кижская регата» Юрий Наумов и руководитель службы экскурсионного обслуживания Валерий Кирьянов, сообщает ИА FlashNord.

Награды за проекты получили «Международный фестиваль исторических реконструкций «Времена и эпохи», который ежегодно проходит в столице, «Этнопарк «Кочевник» из Московской области, а также «Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», проходящий в Пермском крае.

Всего на рассмотрение комиссии были представлены 23 проекта. При выборе победителей учитывались такие факторы, как вклад в развитие туристской индустрии в РФ, а также экономическая и социальная значимость.

Фестиваль «Кижская регата» является одним из самых ярких музейных праздников на острове Кижи. Задачей его является привлечение внимания к традициям народного судостроения и судоходства, здоровому образу жизни и популяризации водного туризма.