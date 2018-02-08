Региональный туристический форум состоится в Самаре. Организатором мероприятия является ООО «Национальная туристическая компания «Интурист» при поддержке Федерального агентства по туризму и департамента туризма Самарской области.

Завтра, 9 февраля, в развлекательном центре KINUP пройдет открытие Регионального туристического форума в Самаре. Мероприятие продлится два дня, и на нем смогут поприсутствовать представители зарубежных и российских предприятий туротрасли, сообщает НИА «Самара».

В рамках форума на деловых мероприятиях смогут обменяться опытом и пообщаться между собой представители отелей, туристических фирм регионов, транспортных компаний и туроператоров.

Третий региональный туристический форум проводится в разных городах России. Так, профессиональная площадка для представителей туротрасли пройдет в Самаре после проведения форума в Уфе. Всего же форум пройдет в шести городах России.