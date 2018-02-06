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Новый туристический маршрут разработан в Липецкой области

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В городе Грязи Липецкой области появился маршрут «Их именами славен край родной». Тур разработан в целях возрождения интереса к истории, культуре и литературе региона, популяризации краеведческой литературы, роста престижа чтения. Об этом сообщает GOROD48.

Экскурсия начинается в Центральной районной библиотеке и проходит по территории Петровского и Коробовского сельских поселений Грязинского района. Гиды будут рассказывать путешественникам об исторических и памятных местах Грязинской земли, связанных с известным русским историком, археографом и библиографом П.И. Бартеневым; русским географом и путешественником, государственным и общественным деятелем П.П. Семеновым-Тян-Шанским; крупнейшим землевладельцем, меценатом князем Л.Д. Вяземским.

Как ранее писал портал iz.ru, более 50% россиян в зарубежных и внутрироссийских поездках бронируют билеты на одного человека. При этом доля мужчин и женщин при самостоятельных поездках примерно равна. Данные по бронированиям авиабилетов проанализировали эксперты сервиса путешествий «Туту.ру». Согласно статистике за последние шесть лет, при перелетах по России одиночные путешественники в 70% случаев покупают билет в один конец.

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