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Подъем на Ай-Петри в Крыму разрешен только полноприводным машинам

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Министерство курортов и туризма региона в преддверии Масленицы разрешило подниматься на плато Ай-Петри только машинам с полным приводом и системой антискольжения, сообщает пресс-служба министерства Республики Крым.

Новые ограничения напрямую связаны с праздником Масленицы, который многие хотят отметить на плато горы. При этом в зимнее время погодные условия могут нарушить планы автовладельцев возможными ЧП. При въезде на плато каждый автомобиль собираются проверять, сообщает ИА SevastopolMedia.

Глава крымского Главного управления МЧС РФ Сергей Шахов отметил, что туристы часто недооценивают крымские дороги, поэтому до конца зимы на трассе, ведущей на плато из Ялты, будут дежурить полицейские, а также будут функционировать аварийно-спасательные посты. Для того чтобы предотвратить различные ситуации и помочь гражданам, они обеспечены снегоходами и необходимым оборудованием.

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