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Нижний Тагил станет частью маршрута экспедиции Витуса Беринга

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Полноправным участником федерального туристического проекта «Маршрутами Великой северной экспедиции», который проведет туристов по пути следования Витуса Беринга и Алексея Чирикова, может стать Нижний Тагил.

Вопрос о включении в маршрут Нижнего Тагила в скором времени будет решать на совещании в Екатеринбурге. Поводом рассматривать город в качестве кандидата на включение в основную нить маршрута является информация Центра развития туризма, что именно в Нижнем Тагиле в 1734 году работал один из участников экспедиции Иоганн Георг Гмелин, сообщает TagilCity.ru.

Маршрут, по которому когда-то прошли участники Первой и Второй Камчатских экспедиций, на данный момент включает в себя 4 автономных округа, 7 краев, 18 областей, 8 республик, а также 2 города федерального значения. В 2017 году в маршрут официально вошла и Свердловская область.

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