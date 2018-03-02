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Лосося и креветок планируют разводить в Татарстане

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Лосося, клариевого сома и креветок планируют разводить в Республике Татарстан. Об этом сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов во время конференции в Казани.

Республика Татарстан готова выделить инвесторам земельный участок под разведение лосося и сома. Новый кластер по производству аквакультуры станет первым на территории России. Помимо прочего, выделяемую территорию рассматривают как участок для производства креветок.

— Площадка, которую выделяет республика, предполагает, что там будет лососеводство, клариевый сом, — цитирует ProKazan.ru со ссылкой на ТАСС слова Василиия Соколова.

На данный момент проходит активный набор якорных инвесторов для реализации проекта. По прогнозам руководителя Росрыболовства, проект будет готов к запуску в ближайшее время.

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