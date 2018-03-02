Матвиенко призвала к осторожности из-за возможности «восстания машин»

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала к осторожности при внедрении на предприятиях современной техники, напомнив об угрозе «восстания машин».

Соответствующее заявление она сделала в своем выступлении на пленарном заседании Второго международного форума труда, который проходит в Санкт-Петербурге.

При этом она отметила необходимость использовать новейшие технологии в условиях развития цифровой экономики.

Матвиенко подчеркнула, что роботы эффективно выполняют рутинную работу, «не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно для работодателя, не нарушают трудовую дисциплину».

«Однако, учитывая, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу сбрасывать со счетов тоже нельзя».

Как писал портал iz.ru, о потенциальном влиянии роботизации на рынок труда рассказал в январе, выступая на Гайдаровском форуме, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, роботизация не приведет к росту безработицы в России и при этом создаст условия для роста зарплат.