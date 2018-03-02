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Матвиенко призвала к осторожности из-за возможности «восстания машин»

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала к осторожности при внедрении на предприятиях современной техники, напомнив об угрозе «восстания машин». 

Соответствующее заявление она сделала в своем выступлении на пленарном заседании Второго международного форума труда, который проходит в Санкт-Петербурге. 

При этом она отметила необходимость использовать новейшие технологии в условиях развития цифровой экономики. 

Матвиенко подчеркнула, что роботы эффективно выполняют рутинную работу, «не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно для работодателя, не нарушают трудовую дисциплину». 

Вкалывают роботы, а не человек
Спасти, сбежать, возненавидеть и утопиться — случаи, когда с роботами пошло что-то не так  

«Однако, учитывая, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу сбрасывать со счетов тоже нельзя».

Как писал портал iz.ru, о потенциальном влиянии роботизации на рынок труда рассказал в январе, выступая на Гайдаровском форуме, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

По его мнению, роботизация не приведет к росту безработицы в России и при этом создаст условия для роста зарплат.

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