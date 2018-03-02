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Пентагон готов к появлению нового оружия России

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Фото: U.S. Air Force/Ken Hammond
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В Министерстве обороны США прокомментировали демонстрацию новейшего российского оружия в ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В Пентагоне заявили, что их не удивила презентация вооружений.

«Американский народ может быть спокоен, потому что мы полностью подготовлены», — заявил официальный представитель американского оборонного ведомства Дана Уайт.

Кроме того, она ответила на заявление российских властей о том, что разработка новых вооружений стало следствием планов США по укреплению стратегического арсенала. По ее словам, В Москве «прекрасно знают», что американская система противоракетной обороны не направлена против России.

«Мы должны иметь эффективное средство сдерживания», — резюмировала Уайт.

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию презентовал новые образцы вооружений, среди которых ракетные системы «Сармат» и «Авангард».

Российский лидер указал, что растущая мощь страны является «гарантом мира на Земле», указав, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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