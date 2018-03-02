Прямой эфир
Сюжет:

Песков заявил об отсутствии контактов РФ и США после послания Путина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Между Москвой и Вашингтоном не было контактов после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта послания Федеральному собранию.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не было», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Как писал портал iz.ru, Песков также рассказал подробности об интервью Путина телеканалу NBC.

По его словам, этот телеканал был выбран среди других, пожелавших побеседовать с президентом, так как предложил наиболее подходящий формат. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кремль раскрыл понятие «союзники России» из обращения Путина
Эксперты проанализировали послание Путина Федеральному собранию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017