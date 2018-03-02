Песков заявил об отсутствии контактов РФ и США после послания Путина
Между Москвой и Вашингтоном не было контактов после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта послания Федеральному собранию.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, не было», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Как писал портал iz.ru, Песков также рассказал подробности об интервью Путина телеканалу NBC.
По его словам, этот телеканал был выбран среди других, пожелавших побеседовать с президентом, так как предложил наиболее подходящий формат.