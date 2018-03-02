Песков рассказал подробности об интервью Путина западным СМИ

Президент России Владимир Путин получил обращения с просьбами об интервью от практически всех американских телекомпаний.

Телеканал NBC был в итоге выбран в качестве площадки, так как предложил наиболее подходящий формат, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, редакция NBC подала просьбу об интервью около трех месяцев назад и оно было согласовано месяц назад.

Песков отметил, что Путин не планирует контактов с другими зарубежными СМИ до выборов президента, которые пройдут в России 18 марта.