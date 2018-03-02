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Песков рассказал подробности об интервью Путина западным СМИ

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Фото: flickr.com
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Президент России Владимир Путин получил обращения с просьбами об интервью от практически всех американских телекомпаний.

Телеканал NBC был в итоге выбран в качестве площадки, так как предложил наиболее подходящий формат, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

По его словам, редакция NBC подала просьбу об интервью около трех месяцев назад и оно было согласовано месяц назад. 

Песков отметил, что Путин не планирует контактов с другими зарубежными СМИ до выборов президента, которые пройдут в России 18 марта. 

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