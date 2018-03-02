Налог на бездетность предлагают ввести в России

Общественники выступили с инициативой введения налога на бездетность в Башкортостане, также обязательным платежом предлагают облагать разводы.

Идея была высказана на круглом столе «Защита семьи и детства как приоритеты государства и общества». Сопредседатель организации «Деловая Россия» Андрей Назаров предложил ввести налог на бездетность. По мнению предпринимателя, также есть смысл в налоге на разводы, чтобы пополнять бюджет государства, пишет «МедиаКорСеть». Назаров напомнил, что налог на бездетность уже существовал в Советском Союзе.

В мае 2017 года правительство РФ опровергло идею введения налога на бездетность. Тем не менее инициативу регулярно высказывают различные общественные организации.