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Греф пообещал снизить ставки по ипотеке до 7% в ближайшие два года

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Сбербанк намерен снизить ставки по ипотеке до 7% в течение ближайших 1–2 лет. Об этом сообщили в пресс-службе главы банка Германа Грефа.

В настоящее время базовые ставки по ипотечным кредитам Сбербанка на приобретение готового и строящегося жилья составляют 10,4–10,5%, без учета льготных условий и акций, сообщает НСН.

Накануне в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снизить ставки по ипотеке до 6–7%. Глава государства также отметил, что низкий уровень инфляции дает дополнительные возможности для развития российской экономики.

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